Strategy by PwC Salarissen

Strategy by PwC's salaris varieert van $20,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $333,858 voor een Management Consultant in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Strategy by PwC. Laatst bijgewerkt: 10/26/2025

Management Consultant
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Accountant
$77.6K
Business Analist
$65.6K

Data Scientist
$70.4K
Product Designer
$118K
Product Manager
$318K
Project Manager
$216K
Software Engineer
$20K
Solution Architect
$91.8K
Venture Capitalist
$254K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Strategy by PwC is Management Consultant at the Principal level met een jaarlijkse totale beloning van $333,858. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Strategy by PwC is $164,375.

