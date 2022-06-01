Bedrijvengids
Strategic Education
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Strategic Education Salarissen

Strategic Education's salaris varieert van $52,260 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $180,900 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Strategic Education. Laatst bijgewerkt: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Product Manager
Median $137K
Administratief Assistent
$52.3K
Data Science Manager
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Product Designer
$73.6K
Software Engineer
$58.5K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Strategic Education is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $180,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Strategic Education is $73,630.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Strategic Education

Gerelateerde Bedrijven

  • HPE
  • Prudential Financial
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Blackstone
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen