Stratasys Salarissen

Het salarisbereik van Stratasys varieert van $54,270 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $224,661 voor een Productmanager aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $81.5K
Data Analist
$64.7K
Werktuigbouwkundige
$54.3K

Product Designer
$132K
Productmanager
$225K
Technisch Programma Manager
$201K
Veelgestelde vragen

