Straive Salarissen

Het salarisbereik van Straive varieert van $3,354 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Medewerker aan de onderkant tot $61,519 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Straive. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Administratief Medewerker
$3.4K
Copywriter
$5K
Data Wetenschapper
$12K

Productmanager
$61.5K
Software Engineer
$7.3K
Solution Architect
$46.8K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Straive is Productmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $61,519. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Straive is $9,612.

