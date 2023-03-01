Straive Salarissen

Het salarisbereik van Straive varieert van $3,354 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Medewerker aan de onderkant tot $61,519 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Straive . Laatst bijgewerkt: 8/23/2025