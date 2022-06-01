Bedrijvengids
STR Salarissen

STR's salaris varieert van $143,000 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $205,774 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van STR. Laatst bijgewerkt: 10/26/2025

Software Engineer
Median $145K

Research Scientist

Data Scientist
Median $160K
Mechanisch Ingenieur
Median $143K

Project Manager
$206K
Solution Architect
$196K

Cloud Security Architect

Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij STR is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $205,774. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij STR is $160,000.

Andere Bronnen