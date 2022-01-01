Storyblocks Salarissen

Bedrijvengids
Storyblocks's salaris varieert van $145,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $216,791 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Storyblocks. Laatst bijgewerkt: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $145K
Data Science Manager
$215K
Data Scientist
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Product Designer
$161K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Storyblocks is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $216,791. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Storyblocks is $187,882.

