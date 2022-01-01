STORD Salarissen

STORD's salaris varieert van $134,325 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $271,350 voor een Chief of Staff aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van STORD . Laatst bijgewerkt: 10/26/2025