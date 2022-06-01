Bedrijvengids
StoneX Group
StoneX Group Salarissen

StoneX Group's salaris varieert van $29,711 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $208,950 voor een Marketing Operations in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van StoneX Group. Laatst bijgewerkt: 10/26/2025

Software Engineer
Median $142K

Full-Stack Software Engineer

Accountant
$52.3K
Business Analist
$41.6K

Data Scientist
$29.7K
Marketing Operations
$209K
Product Designer
$58.3K
Product Manager
$206K
Sales
$139K
Software Engineering Manager
$196K
Solution Architect
$119K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij StoneX Group is Marketing Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $208,950. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij StoneX Group is $128,972.

Andere Bronnen