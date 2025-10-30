Stenn Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Spain bij Stenn bedraagt in totaal €137K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Stenn's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket Stenn Director of Engineering Barcelona, CT, Spain Totaal per jaar €137K Niveau M5 Basissalaris €137K Stock (/yr) €0 Bonus €0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 18 Jaren

+ €50.7K + €77.8K + €17.5K + €30.6K + €19.2K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( EUR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Stenn ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.