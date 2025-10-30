Bedrijvengids
Stenn
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Stenn Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Spain bij Stenn bedraagt in totaal €137K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Stenn's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Totaal per jaar
€137K
Niveau
M5
Basissalaris
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
18 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Stenn in Spain ligt op een jaarlijkse totale beloning van €164,124. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Stenn voor de Software Engineering Manager functie in Spain is €136,677.

