Stanley Black & Decker Salarissen

Het salarisbereik van Stanley Black & Decker varieert van $40,603 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $433,508 voor een Programmamanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Stanley Black & Decker. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Werktuigbouwkundige
Median $95K
Software Engineer
Median $112K
Productmanager
Median $134K

Hardware Ingenieur
Median $89K
Business Analist
$104K
Bedrijfsontwikkeling
$236K
Data Analist
$42.6K
Data Science Manager
$213K
Data Wetenschapper
Median $150K
Financieel Analist
$89.1K
Grafisch Ontwerper
$146K
Personeelszaken
$61.2K
Marketing
Median $140K
Product Designer
$80.4K
Programmamanager
$434K
Projectmanager
$40.6K
Verkoop
$152K
Software Engineering Manager
$164K
Solution Architect
$60.3K
Technisch Programma Manager
$141K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Stanley Black & Decker is Programmamanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $433,508. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Stanley Black & Decker is $123,000.

