Standard Metrics Salarissen

Het salarisbereik van Standard Metrics varieert van $137,200 in totale vergoeding per jaar voor een Klantensucces aan de onderkant tot $211,935 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Standard Metrics. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Klantenservice
$139K
Klantensucces
$137K
Productmanager
$186K

Recruiter
$151K
Verkoop
$157K
Sales Ingenieur
$179K
Software Engineer
$157K
Software Engineering Manager
$212K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Standard Metrics is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $211,935. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Standard Metrics is $156,733.

Overige bronnen