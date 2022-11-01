Bedrijvenoverzicht
Standard Chartered
Standard Chartered Salarissen

Het salarisbereik van Standard Chartered varieert van $16,994 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsontwikkeling in India aan de onderkant tot $502,500 voor een Investment Banker in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Standard Chartered. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $52.5K
Software Engineering Manager
Median $42.7K

Technisch Programma Manager
Median $150K
Accountant
$204K
Business Analist
$26.4K
Bedrijfsontwikkeling
$17K
Data Analist
$20K
Data Wetenschapper
$43.9K
Financieel Analist
$17.1K
Informatietechnoloog (IT)
$39.4K
Investment Banker
$503K
Management Consultant
$57.1K
Product Designer
$69.1K
Programmamanager
$60K
Projectmanager
$43.1K
Verkoop
$56.5K
Cyberbeveiligingsanalist
$18K
Solution Architect
$43.3K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Standard Chartered is Investment Banker at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $502,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Standard Chartered is $43,225.

Overige bronnen