Bedrijvengids
SSP Pvt
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over SSP Pvt dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    SSP Pvt Ltd is a global leader in delivering custom turnkey projects for the Dairy, Food, and Beverage industries, specializing in innovative and sustainable solutions for clients around the world.

    sspindia.com
    Website
    1977
    Oprichtingsjaar
    330
    Aantal Werknemers
    $50M-$100M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor SSP Pvt

    Gerelateerde Bedrijven

    • Amazon
    • Netflix
    • Databricks
    • Lyft
    • Microsoft
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen