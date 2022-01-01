Bedrijvengids
Squire
Squire Salarissen

Squire's mediane salaris is $100,000 voor een Software Engineer . Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Squire. Laatst bijgewerkt: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $100K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Squire zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Squire is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $100,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Squire is $100,000.

Andere Bronnen

