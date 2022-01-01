Bedrijvengids
Squarespace Salarissen

Squarespace's salaris varieert van $59,900 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $478,333 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Squarespace. Laatst bijgewerkt: 11/30/2025

Software Engineer
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Product Manager
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Product Designer
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Data Scientist
L3 $155K
L4 $200K
Data Analist
Median $135K
Financieel Analist
Median $190K
Marketing
Median $164K
Recruiter
Median $150K
UX Researcher
Median $151K
Administratief Assistent
$79.6K
Business Operations Manager
$274K
Business Analist
$118K
Klantenservice
Median $59.9K
Data Science Manager
$224K
Human Resources
$141K
Informatietechnoloog (IT)
$191K
Technisch Programma Manager
Median $202K
Vesting Schema

15%

JR 1

25%

JR 2

30%

JR 3

30%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Squarespace zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 30% vest in het 3rd-JR (30.00% jaarlijks)

  • 30% vest in het 4th-JR (30.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Squarespace zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Squarespace is Software Engineering Manager at the L7 level met een jaarlijkse totale beloning van $478,333. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Squarespace is $195,822.

