Splitit
Splitit Salarissen

Splitit's salaris varieert van $111,401 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Israel aan de onderkant tot $392,000 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splitit. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Product Manager
$121K
Sales
$392K
Software Engineer
$111K

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Splitit is Sales at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $392,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splitit is $121,284.

Andere Bronnen