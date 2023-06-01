Splitit Salarissen

Splitit's salaris varieert van $111,401 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Israel aan de onderkant tot $392,000 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splitit . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025