Bedrijvengids
Split Software
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Split Software Salarissen

Split Software's salaris varieert van $78,400 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $208,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Split Software. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $208K
Data Analist
$81.6K
Human Resources
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Solution Architect
$174K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Split Software is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $208,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Split Software is $127,863.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Split Software

Gerelateerde Bedrijven

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen