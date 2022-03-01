Split Software Salarissen

Split Software's salaris varieert van $78,400 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $208,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Split Software . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025