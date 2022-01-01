Bedrijvengids
Splice Salarissen

Splice's salaris varieert van $124,375 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $251,250 voor een Business Development aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splice. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $139K
Product Manager
Median $160K
Business Development
$251K

Financieel Analist
$124K
Marketing
$235K
Product Designer
$220K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Splice is Business Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $251,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Splice is $190,072.

