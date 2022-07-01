Splash Financial Salarissen

Splash Financial's salaris varieert van $180,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager aan de onderkant tot $240,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Splash Financial . Laatst bijgewerkt: 9/19/2025