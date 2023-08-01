Spirent Communications Salarissen

Bedrijvengids
Spirent Communications's salaris varieert van $87,063 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations aan de onderkant tot $201,000 voor een Sales Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Spirent Communications. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $135K

Networking Engineer

Marketing Operations
$87.1K
Product Manager
$152K

Sales Engineer
$201K
Software Engineering Manager
$164K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Spirent Communications is Sales Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Spirent Communications is $152,471.

Andere Bronnen