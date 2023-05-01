Bedrijvengids
Spire Global
Spire Global Salarissen

Spire Global's salaris varieert van $94,186 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United Kingdom aan de onderkant tot $166,165 voor een Technisch Programma Manager in Luxembourg aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Spire Global. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Controls Engineer
$108K
Software Engineer
$94.2K
Software Engineering Manager
$143K

Technisch Programma Manager
$166K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Spire Global is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $166,165. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Spire Global is $125,494.

