Bedrijvengids
Spiral Scout
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Spiral Scout Salarissen

Spiral Scout's salaris varieert van $59,405 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $107,185 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Spiral Scout. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Business Analist
$59.4K
Project Manager
$61.5K
Software Engineer
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

በSpiral Scout ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና ሶፍትዌር ኢንጂኒር at the Common Range Average level ነው የ$107,185 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በSpiral Scout የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $61,511 ነው።

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Spiral Scout

Gerelateerde Bedrijven

  • SoFi
  • Spotify
  • Tesla
  • Airbnb
  • Facebook
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen