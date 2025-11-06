Bedrijvengids
Solarisbank
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Software Engineer Salarissen in Berlin Metropolitan Region

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Berlin Metropolitan Region bij Solarisbank bedraagt in totaal €83.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Solarisbank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totaal per jaar
€83.5K
Niveau
Triangle 1
Basissalaris
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
15 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Solarisbank in Berlin Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van €118,233. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Solarisbank voor de Software Engineer functie in Berlin Metropolitan Region is €79,948.

