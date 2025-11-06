Bedrijvengids
Software Improvement Group
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

  • Greater Amsterdam Area

Software Improvement Group Product Designer Salarissen in Greater Amsterdam Area

De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in Greater Amsterdam Area bij Software Improvement Group varieert van €42.2K tot €60K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Software Improvement Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij Software Improvement Group?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €60,003. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Software Improvement Group voor de Product Designer functie in Greater Amsterdam Area is €42,206.

