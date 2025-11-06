Software Engineer vergoeding in Lviv Metropolitan Area bij SoftServe varieert van UAH 551K per year voor L1 tot UAH 2.14M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Lviv Metropolitan Area bedraagt in totaal UAH 2M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftServe's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
