Software Engineer vergoeding in Krakow Metropolitan Area bij SoftServe varieert van PLN 191K per year voor L2 tot PLN 309K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Krakow Metropolitan Area bedraagt in totaal PLN 246K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftServe's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
