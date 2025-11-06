Bedrijvengids
SoftServe
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Guadalajara Metropolitan Area

SoftServe Software Engineer Salarissen in Guadalajara Metropolitan Area

Software Engineer vergoeding in Guadalajara Metropolitan Area bij SoftServe bedraagt MX$710K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Guadalajara Metropolitan Area bedraagt in totaal MX$764K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftServe's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
(Instapniveau)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Wat zijn de carrièreniveaus bij SoftServe?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van MXMX$25,610,376. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SoftServe voor de Software Engineer functie in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$14,622,217.

