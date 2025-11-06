Business Analist vergoeding in Poland bij SoftServe bedraagt PLN 209K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Poland bedraagt in totaal PLN 211K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftServe's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
