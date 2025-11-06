SoftServe Business Analist Salarissen in Poland

Business Analist vergoeding in Poland bij SoftServe bedraagt PLN 209K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Poland bedraagt in totaal PLN 211K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftServe's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L4 PLN 209K PLN 209K PLN 0 PLN 0 Bekijk 1 Meer Niveaus

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( PLN ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij SoftServe ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Business Analist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.