SoftBank
SoftBank Software Engineer Salarissen in Greater Tokyo Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Tokyo Area bij SoftBank bedraagt in totaal ¥5.89M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftBank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Totaal per jaar
¥5.89M
Niveau
L3
Basissalaris
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SoftBank in Greater Tokyo Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ¥14,567,298. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SoftBank voor de Software Engineer functie in Greater Tokyo Area is ¥3,573,168.

