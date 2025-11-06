SoftBank Software Engineer Salarissen in Greater Tokyo Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Tokyo Area bij SoftBank bedraagt in totaal ¥5.89M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SoftBank's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket SoftBank Software Engineer Tokyo, TY, Japan Totaal per jaar ¥5.89M Niveau L3 Basissalaris ¥3.35M Stock (/yr) ¥0 Bonus ¥2.54M Jaren bij bedrijf 4 Jaren Jaren ervaring 4 Jaren

+ ¥8.64M + ¥13.25M + ¥2.98M + ¥5.21M + ¥3.28M Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( JPY ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij SoftBank ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.