Soft Robotics
Soft Robotics Software Engineer Salarissen in Greater Boston Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Boston Area bij Soft Robotics bedraagt in totaal $195K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Soft Robotics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Totaal per jaar
$195K
Niveau
-
Basissalaris
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Soft Robotics?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Soft Robotics in Greater Boston Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $280,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Soft Robotics voor de Software Engineer functie in Greater Boston Area is $182,000.

