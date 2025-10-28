Software Engineering Manager vergoeding in India bij Societe Generale varieert van ₹6.62M per year voor L3 tot ₹6.94M per year voor L6. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹5M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Societe Generale's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***