Software Engineer vergoeding in India bij Societe Generale varieert van ₹1.69M per year voor L1 tot ₹2.69M per year voor L7. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.96M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Societe Generale's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen