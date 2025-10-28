Financieel Analist vergoeding in United States bij Societe Generale bedraagt $250K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $250K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Societe Generale's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***