Societe Generale
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

Societe Generale Data Scientist Salarissen

Data Scientist vergoeding in France bij Societe Generale varieert van €41.3K per year voor L1 tot €31.1K per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in France bedraagt in totaal €44.5K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Societe Generale's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Societe Generale?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Societe Generale in France ligt op een jaarlijkse totale beloning van €51,982. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Societe Generale voor de Data Scientist functie in France is €39,882.

