Societe Generale Salarissen

Het salarisbereik van Societe Generale varieert van $19,391 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $250,000 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Societe Generale. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025

$160K

Software Engineer
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $27.1K
Productmanager
L4 $56.8K
L5 $53K

Business Analist
Median $20.7K
Product Designer
Median $56.6K

UX-ontwerper

Financieel Analist
Median $250K
Projectmanager
Median $82.4K
Data Analist
$65.6K
Informatietechnoloog (IT)
$149K
Investment Banker
$28.1K
Juridisch
$189K
Management Consultant
$56.4K
Programmamanager
$69.5K
Cyberbeveiligingsanalist
$58.8K
Software Engineering Manager
$197K
Solution Architect
$121K
Technisch Programma Manager
$69.3K
Technisch Schrijver
$40.3K
Veelgestelde vragen

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Societe Generale gemeldet wurde, ist Financieel Analist mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $250,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Societe Generale gemeldet wurde, beträgt $56,388.

