De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Greater Los Angeles Area bij Snap varieert van $130K tot $190K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Snap's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
100%
JR 1
Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (8.33% maandelijks)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (2.77% maandelijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (2.77% maandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (2.77% maandelijks)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
JR 1
33%
JR 2
13%
JR 3
Bij Snap zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
54% vest in het 1st-JR (4.50% maandelijks)
33% vest in het 2nd-JR (2.75% maandelijks)
13% vest in het 3rd-JR (1.08% maandelijks)
Monthly vesting, no 1 year cliff