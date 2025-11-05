Bedrijvengids
Smith+Nephew
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Pittsburgh Area

Smith+Nephew Software Engineer Salarissen in Pittsburgh Area

Software Engineer vergoeding in Pittsburgh Area bij Smith+Nephew bedraagt $126K per year voor Software Engineer 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Pittsburgh Area bedraagt in totaal $125K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Smith+Nephew's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Smith+Nephew?

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Smith+Nephew in Pittsburgh Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $170,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Smith+Nephew voor de Software Engineer functie in Pittsburgh Area is $127,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Smith+Nephew

Andere Bronnen