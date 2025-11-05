Bedrijvengids
SmartThings
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Software Engineer Salarissen in Minneapolis-St. Paul Area

Software Engineer vergoeding in Minneapolis-St. Paul Area bij SmartThings varieert van $109K per year voor Software Engineer tot $192K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Minneapolis-St. Paul Area bedraagt in totaal $151K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SmartThings's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $245,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SmartThings voor de Software Engineer functie in Minneapolis-St. Paul Area is $150,000.

