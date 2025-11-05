Software Engineer vergoeding in Minneapolis-St. Paul Area bij SmartThings varieert van $109K per year voor Software Engineer tot $192K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Minneapolis-St. Paul Area bedraagt in totaal $151K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SmartThings's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
