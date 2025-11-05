Software Engineer vergoeding in India bij Smartsheet bedraagt ₹5.48M per year voor Senior SE I. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹5.08M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Smartsheet's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Smartsheet zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
33%
JR 1
33%
JR 2
34%
JR 3
Bij Smartsheet zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)
34% vest in het 3rd-JR (8.50% driemaandelijks)
