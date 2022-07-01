Bedrijvenoverzicht
SmartRecruiters
Werk je hier? Claim je bedrijf

SmartRecruiters Salarissen

Het salarisbereik van SmartRecruiters varieert van $42,339 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $118,854 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SmartRecruiters. Laatst bijgewerkt: 8/18/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $42.3K
Software Engineering Manager
Median $119K
Data Wetenschapper
$64.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Product Designer
$53K
Product Design Manager
$103K
Productmanager
$94.9K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij SmartRecruiters is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $118,854. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij SmartRecruiters is $79,860.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor SmartRecruiters

Gerelateerde bedrijven

  • HackerRank
  • Experis
  • Checkfront
  • Joveo
  • Alpaca
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen