Sleep Number
Sleep Number Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Sleep Number bedraagt in totaal $170K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sleep Number's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Totaal per jaar
$170K
Niveau
L3
Basissalaris
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Stage Salarissen

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Sleep Number zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Sleep Number in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $222,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Sleep Number voor de Software Engineer functie in United States is $165,000.

Andere Bronnen