Bedrijvengids
Slalom Build
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Solution Architect

  • Alle Solution Architect Salarissen

  • Canada

Slalom Build Solution Architect Salarissen in Canada

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in Canada bij Slalom Build bedraagt in totaal CA$143K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Slalom Build's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$143K
Niveau
L5
Basissalaris
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Solution Architect aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Slalom Build in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$176,921. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Slalom Build voor de Solution Architect functie in Canada is CA$166,102.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Slalom Build

Gerelateerde Bedrijven

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen