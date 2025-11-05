Software Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij Slalom Build varieert van CA$98.9K per year voor Engineer tot CA$129K per year voor Senior Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$108K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Slalom Build's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
