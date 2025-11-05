Software Engineer vergoeding in Greater Chicago Area bij Slalom Build varieert van $97.4K per year voor Engineer tot $189K per year voor Senior Architect. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $140K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Slalom Build's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
