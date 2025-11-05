Software Engineer vergoeding in Canada bij Slalom Build varieert van CA$101K per year voor Engineer tot CA$139K per year voor Architect. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$109K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Slalom Build's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
