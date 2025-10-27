Bedrijvengids
Skai
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Skai Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Skai bedraagt in totaal ₪334K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Skai's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
₪334K
Niveau
L3
Basissalaris
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Skai in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪509,197. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Skai voor de Software Engineer functie in Israel is ₪380,236.

