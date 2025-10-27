Bedrijvengids
SIX
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Cybersecurity Analist

  • Alle Cybersecurity Analist Salarissen

SIX Cybersecurity Analist Salarissen

Het mediane Cybersecurity Analist vergoedinspakket bij SIX bedraagt in totaal CHF 85.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SIX's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totaal per jaar
CHF 85.2K
Niveau
hidden
Basissalaris
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Cybersecurity Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Cybersecurity Analist bij SIX ligt op een jaarlijkse totale beloning van CHF 136,143. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SIX voor de Cybersecurity Analist functie is CHF 85,193.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor SIX

Gerelateerde Bedrijven

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen