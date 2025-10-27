SIX Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Switzerland bij SIX bedraagt in totaal CHF 116K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor SIX's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket SIX Senior Product Manager Zurich, ZH, Switzerland Totaal per jaar CHF 116K Niveau 5 Basissalaris CHF 107K Stock (/yr) CHF 0 Bonus CHF 8.9K Jaren bij bedrijf 2 Jaren Jaren ervaring 6 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij SIX ?

