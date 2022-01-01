Similarweb Salarissen

Bedrijvengids
Similarweb's salaris varieert van $65,553 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in Israel aan de onderkant tot $204,000 voor een Management Consultant in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Similarweb. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $111K

Data Engineer

Data Scientist
Median $112K
Product Manager
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
Median $65.6K
Software Engineering Manager
Median $133K
Business Analist
$76.1K
Grafisch Designer
$96K
Management Consultant
$204K
Marketing
$77K
Product Designer
$201K
Sales
$96.1K
Veelgestelde vragen

A função com maior remuneração reportada na Similarweb é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $204,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Similarweb é $100,412.

Andere Bronnen