Bedrijvenoverzicht
Signode
Werk je hier? Claim je bedrijf

Signode Salarissen

Het salarisbereik van Signode varieert van $14,262 in totale vergoeding per jaar voor een Cyberbeveiligingsanalist in India aan de onderkant tot $119,207 voor een Solution Architect in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Signode. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Accountant
$56.8K
Cyberbeveiligingsanalist
$14.3K
Solution Architect
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Signode is Solution Architect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,207. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Signode is $56,769.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Signode

Gerelateerde bedrijven

  • SoFi
  • Coinbase
  • Spotify
  • PayPal
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen